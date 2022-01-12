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Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağa karşı eylem planı hazırlayacak - Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağa karşı eylem planı hazırlayacak

12.01.2022 23:13
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağa karşı eylem planı hazırlayacak

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağla mücadeleye ilişkin nisan ortasına kadar bir eylem planı hazırlayacağını söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağla mücadeleye ilişkin nisan ortasına kadar bir eylem planı hazırlayacağını söyledi.

Faeser, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, hükümetin tüm tehditleri göz önünde bulundurduğunu, ancak demokrasi için en büyük tehlikenin aşırı sağdan geldiğini belirtti.

Bu yüzden aşırı sağla mücadelenin öncelik taşıdığını vurgulayan Faeser, nisan ortasına kadar aşırı sağa karşı mücadele edilmesi konusunda bir eylem planı hazırlayacağını kaydetti.

Nancy Faeser, "Radikalleşmeyi durdurmak, aşırı sağcı ağları çökertmek ve aşırıların silahlarını ellerinden almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Aile Bakanı Anne Spiegel ile "demokrasiyi destekleme yasası" çıkaracağını söyleyen Faeser, böylelikle aşırılıkla mücadele eden dernek, girişim ve projelerin kalıcı bir şekilde destekleneceğini dile getirdi.

Faeser, ülkede son 20 yılda gerçekleşen aşırı sağcı terör eylemlerine işaret ederek, "Devlet, kurbanlara daha fazla cevaplar borçlu." dedi.

Bu yüzden ırkçı cinayetlerin aydınlatılmasının sürdürüleceğini belirten Faeser, aşırı sağ terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin de hiçbir zaman unutulmayacağı sözünü verdi.

İçişleri Bakanı Faeser, ülkede tehdit edilen ve saldırıya uğrayan insanları korumak için de her şeyin yapılacağını vurguladı.

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Süleyman Soylu, Almanya, Terör, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağa karşı eylem planı hazırlayacak - Son Dakika
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