Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağla mücadeleyi kreşlerden başlatmak istiyor - Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağla mücadelenin kreşlerden başlatılması gerektiğini söyledi.

Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine verdiği röportajda, 2 yıl önce Hanau'da gerçekleşen ırkçı terör saldırısına ve aşırı sağla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hanau'daki saldırının ardından aileleri ziyaret ettiğini anımsatan Faeser, resmi mercilerin bu korkunç aşırı sağcı terör eylemine bürokratik yaklaşımlarından dolayı sarsıldığını belirtti.

Hanau'daki saldırının ardından polislerin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Faeser, polislerin büyük çoğunluğunun olağanüstü çalıştığından ve empati gösterdiğinden emin olduğunu ifade etti.

Saldırının polisler için de sarsıcı olduğunu aktaran Faeser, "Burada hatalar olabilir ancak bundan ders çıkarmak ve etkilenenlerle görüşmek önemli. Bu konuda çok az şey yapıldı." şeklinde konuştu.

Faeser, aşırı sağla şimdiye kadar yapılandan daha temelden mücadele edileceğini belirterek, "Aşırı sağcı ağları parçalamalıyız. Özellikle internette bu tür ağların nerede oluştuğunu erkenden bulmamız gerekiyor. Hem Halle'de hem de Hanau'daki faillerin internette radikalleştiğini gördük. Hukuk devleti, cinayet çağrılarını ve tehditleri kabul etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda kararlı davranılacağını dile getiren Faeser, "Aşırı sağa karşı mücadele çok daha erken, iyi bir eğitim çalışmasıyla başlar. Bunun kreşte başlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Faeser, bir ailenin nereden geldiğinin, birinin ten renginin ne olduğunun, neye inandığının veya kimi sevdiğinin önemli olmadığını açıkça ortaya koyan demokratik bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı düzenleyen 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ile 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Federal Başsavcılık, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli emarelerin bulunamadığı gerekçesiyle 16 Aralık 2021'de takipsizlik kararı verildiğini açıklamıştı.

Hessen Eyalet Meclisinde, "Hessen eyalet hükümetinin ve alt makamlarının olası başarısızlıkları, idari süreçteki sorunları ve mevcut yapılardaki eksikleri" araştırmak için Temmuz 2021'de kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.