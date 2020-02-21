Almanya içişleri bakanı konuştu ancak 'islamofobi' demedi - Son Dakika
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Almanya içişleri bakanı konuştu ancak 'islamofobi' demedi

10 dakika önce

Almanya İçişleri Bakanı konuştu ancak 'İslamofobi' demediTaner Tüzün, Almanya (DHA) ? Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı konuştu ancak 'İslamofobi' demedi

Taner Tüzün, Almanya (DHA) ? Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Bakanın konuşmasında 'İslamofobi' ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

BAKAN 'İSLAMOFOBİ' DEMEDİ

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 4'ü Türk, 10 kişi hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşma yapan Seehofer, ülkede ırkçılık, aşırı sağ ve antisemitizm kaynaklı tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Seehofer, Geçen hafta, aşırı sağ grubundan, 12 kişi gözaltına alındı. Grubun kesin saldırı planları vardı. Son günlerde birçok şehirde, aşırı sağ grupların evlerinde aramalar yapıldı ve bu esnada el bombası, patlayıcı maddeler ve otomatik silahlar bulundu. Böylelikle birçok saldırıları engellemiş olduk fakat şunun kesin belirtmem lazım ki, Almanya'da aşırı sağ terörizmi, antisemitizm ve ırkçılık tehlikesi vardır ifadelerini kullandı. Alman bakanın konuşmasında 'İslamofobi' ifadesini kullanmaması ise dikkat çekti.

Almanya içişleri bakanı konuştu ancak 'islamofobi' demedi

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:41 Kaynak: DHA
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