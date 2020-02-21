Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den ırkçı saldırı sonrası açıklama:

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da ruhsatlı silah sahibi olanların düzenli olarak psikolojik incelemeden geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ruhsatlı silah sahibi olanların düzenli olarak psikolojik incelemeden geçirilmesi ve psikolojik testlerden geçemeyenlerin silah ruhsatlarının iptal edilmesi, silahlarının güvence altına alınması gerektiğini açıkladı. Hanau'daki katliamı gerçekleştiren 43 yaşındaki Tobias Rathjen'in de silahlarının ruhsatlı olduğu ve cinayetleri bu silahlarla işlediği aktarıldı. Ayrıca son üç ayda işlenen ırkçı terör saldırılarında saldırganların ruhsatlı silah kullandıkları belirtildi.



Öte yandan Federal Başsavcı Peter Frank'ın Tobias Rathjen'in Kasım ayında Federal Başsavcılığa yazılı bir ihbarda bulunduğu ve ihbarda dünyadaki bazı gizli güçlerin insanların beyinlerine nüfuz ederek insanları kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirdiği şeklinde bir yazı yazdığını, yazısında ise ırkçı ve radikal bir bulgu olmadığını belirtti. - FRANKFURT