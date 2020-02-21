Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Hanau'daki eylem ırkçı terör saldırısıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: 'Hanau'daki eylem ırkçı terör saldırısıdır' - Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Hanau'daki eylem ırkçı terör saldırısıdır"

6 saat önce

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hanau'da meydana gelen olayın ırkçı terör saldırısı olduğunu söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer:

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hanau'da meydana gelen olayın ırkçı terör saldırısı olduğunu söyledi.


Seehofer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti.

"Hanau'daki eylem ırkçı terör saldırısıdır." diyen Seehofer, bunun Almanya'da birkaç ay içinde gerçekleşen üçüncü aşırı sağcı terör saldırısı olduğunu anımsattı.

Olayların sonucunda Almanya'da polis varlığını arttıracaklarını vurgulayan Seehofer, "Hassas kurumları daha güçlü izleyeceğiz. Özellikle de camileri. Bu konuda analizler eyaletlerle yapılıyor. Federal Polis Teşkilatı eyaletleri destekleyecek." şeklinde konuştu.


Seehofer, havalimanlarında, tren istasyonlarında ve sınırda polis sayısının artırılacağını ifade etti.


Aşırı sağcı, ırkçı ve Yahudi düşmanı fikirlerin toplum için zehir olduğunu vurgulayan Seehofer, ülke, demokrasi ve halk için en büyük tehdidin aşırı sağcı taraftan geldiğini kaydetti.

"Güven kazanmak için söylenenlerin yapılması lazım"

Hanau'daki saldırıdan sonra Türklerle görüştüğünü anlatan Seehofer, "Bana 'Bize söylediklerinizi yapmanız lazım' dediler. Burada ilgili insanlara, özellikle kurbanlara yardım edilmesi, aydınlatma, saydamlık gibi konuların söylediğimiz şekilde gerçekleşmesi önemli. Bu, güven kazanmak için en iyi imkan. Çok kez 'Size güveniyoruz. Sadece bunları yapmak zorundasınız' sözlerini duydum Türklerden." şeklinde konuştu.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Süleyman Soylu, Almanya, Polis, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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