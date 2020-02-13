Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, muhtemel yeni mülteci krizine karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, muhtemel yeni mülteci krizine karşı uyardı - Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, muhtemel yeni mülteci krizine karşı uyardı

6 saat önce

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya ve Avrupa'da yeni bir mülteci krizine karşı uyarıda bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, muhtemel yeni mülteci krizine karşı uyardı, System.String[]

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya ve Avrupa'da yeni bir mülteci krizine karşı uyarıda bulundu.


Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) etrafındaki ülkelerde insanların yerlerinden kaçmasına yol açacak çok sayıda çatışmanın yaşandığını, bundan dolayı AB'nin dış sınırlarında göç baskısının çok yüksek olduğunu ifade etti.


Avrupa'da 2015'te yaşanan mülteci krizine işaret eden Seehofer, "AB'nin dış sınırlarındaki devletlere göçün üstesinden gelmelerine yardımcı olamazsak ikinci 2015 yılını yaşarız." dedi.


AB'nin mülteci politikasında ilerleme sağlanamamasını eleştiren Seehofer, "Son yıllarda bu konudaki durgunluğa son vermek zorundayız." ifadesini kullandı.


Seehofer, AB Komisyonu ile ortak bir iltica sistemine ilişkin görüşmeler yapıldığını, bu konuda ilerleme sağlanmasını ümit ettiğini bildirdi.

Avrupa'ya yoğun mülteci akınının başladığı 2015'te yaklaşık 500 bin, 2016'da da yaklaşık 750 bin mültecinin Almanya'ya ulaştığı kayıtlara geçerken bu sayı 2017'de 220 bine, 2018'de 185 bine ve 2019'da 165 bine kadar gerilemişti.

Süleyman Soylu, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 03:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, muhtemel yeni mülteci krizine karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]