Almanya İçişleri Bakanı, Sırbistan'ın vize uygulamasını "kabul edilemez" buldu

BERl Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "kabul edilemez" olarak nitelediği Sırbistan'ın vize kurallarının Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu hale getirilmesini istedi.

Faeser, ülkeye gelen mültecilerin barınma sorununu görüşmek için başkent Berlin'de eyalet ve yerel yönetimlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ukrayna'nın yanı sıra Akdeniz ve Balkan güzergahından yeniden çok sayıda insanın Avrupa'ya doğru geldiğini belirten Faeser, sadece Almanya'ya değil AB ülkelerinin genelinde iltica başvurularının ve düzensiz göçmenlerin sayısının arttığını söyledi.

Faeser, bu konuyu bir dizi önemli toplantıda dile getirdiğini, somut olarak Almanya- Avusturya sınırında kontrollerin yapılmasına ilişkin sürenin kasımdan sonra 6 ay daha uzatılacağını belirtti.

Bunun özellikle düzensiz göçmenlerin Almanya'ya girişinin engellenmesi için gerekli olduğunu, Çekya sınırında da kısmi sınır kontrollerin yapıldığını aktaran Faeser, Çek ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla yakın iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Faeser, bu iki ülkenin Slovakya sınırında kontroller yapacağı sözünü verdiğini de aktardı.

İçişleri Bakanı Faeser, AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında Sırbistan'daki durumu ve AB'nin dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in daha fazla görev almasının görüşüleceği bilgisini paylaşarak, "Açık söylemek gerekirse Sırbistan'ın vize uygulaması kabul edilemez. Bu da Balkan güzergahındaki haraketliliğe katkı sağlıyor. Sırbistan kendi vize kurallarını AB ile uyumlu hale getirmeli. Bu Alman hükümetinin açık bir beklentisidir." ifadelerini kullandı.

Faeser, gerçekten acil yardım bekleyen insanlara yardım etmek için düzensiz göçmenleri durdurma konusunda herkesin ortak sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'dan çoğu kadın ve çocuk 1 milyonun üzerinde insanın Almanya geldiğini aktaran Faser, yerel yönetimlerin bu mültecilerin barınması konusunda büyük yükün altında girdiğini söyledi.

Şimdiye kadar bunun üstesinden gelindiğini, ancak yerel yönetimlerin kapasitenin sınırına geldiğini ifade eden Faeser, bunun için federal hükümete ait olan 56 binayı daha mültecilerin barınması için yerel yönetimlerin kullanımına vereceklerini belirtti.

Faeser, federal hükümetin yerel yönetimlerle daha yakın iş birliği içinde olacağını da sözlerine ekledi.