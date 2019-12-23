Almanya İdlib'deki saldırıları şiddetle kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya İdlib'deki saldırıları şiddetle kınadı - Son Dakika

Almanya İdlib'deki saldırıları şiddetle kınadı

6 saat önce

Alman hükümeti, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib saldırılarını şiddetle kınadı.

Almanya İdlib'deki saldırıları şiddetle kınadı, System.String[]

Alman hükümeti, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib saldırılarını şiddetle kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'deki çatışmaların artmasından endişe duyuyoruz. Suriye rejimi ve müttefiklerinin sağlık tesisleri gibi sivil altyapıya yönelik tekrarlanan saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İdlib'deki insani durumun felaket boyutunda olduğu vurgulanarak, zaten güvende olmayan halkın durumunun daha da kötüleştiğine işaret edildi.

Halihazırda binlerce ailenin kötü hava koşulları ve kamplardaki yer yetersizliğinden dolayı insani durumlarının daha da kötüleştiğine dikkatin çekildiği açıklamada, gerilimin bir an önce azaltılması çağrısında bulunuldu.

"Saldırıların derhal durdurulmasını ve kalıcı bir ateşkesin olmasını talep ediyoruz." denilen açıklamada, İdlib'deki sivillere, insani yardım götürülmesine izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya ve Çin'in, Suriye'deki milyonlarca sivile insani yardımların nasıl sürdürüleceğine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan karar tasarısını veto etmesinin de üzüntü verici olduğu kaydedildi.

Almanya'nın 10 Ocak'tan sonra söz konusu insani yardımların devam edebilmesi amacıyla gerekli sınır geçişlerinin kullanılmasını sağlayan bir çözüm için BMGK'deki partnerleriyle çalışmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin tüm üyelerine yalnızca insani ihtiyaçlara ve insanların durumlarına dayanan bir uzlaşmayı kabul etmeleri çağrısında bulunuldu.

Almanya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp çocuk dolapta bulundu
Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
01:24 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
01:16 Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
01:15 BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR:  2 YARALI - Son Dakika
01:14 Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi - Son Dakika
01:11 Trabzon'da orman yangını (4) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 01:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya İdlib'deki saldırıları şiddetle kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]