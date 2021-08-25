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Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 99,4'e geriledi - Son Dakika

Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 99,4'e geriledi

25.08.2021 13:16
Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 99,4'e geriledi, System.String[]

Almanya'da geçen ay 100,7 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ağustosta 99,4 puana düşerken, Kovid-19 vakalarının artması ve tedarik darboğazları nedeniyle Alman şirketlerin daha kötümser olduğu bildirildi.

Almanya'da geçen ay 100,7 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ağustosta 99,4 puana düşerken, Kovid-19 vakalarının artması ve tedarik darboğazları nedeniyle Alman şirketlerin daha kötümser olduğu bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, temmuzda 100,7 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, Kovid-19 vakalarındaki artışı ve tedarik zincirindeki darboğazların etkisiyle bu ay 99,4 puana geriledi. Böylece endeks, 2 aydır art arda düşüş kaydetti. Piyasa beklentisi endeksin 100,4 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 101'den 97,5 puana gerilerken, Mevcut Durum Endeksi de 100,4'ten 101,4 puana yükseldi.

Ifo'nun anketine göre, görünüm, hizmet ve imalat sektörlerinde kötü olurken, inşaat sektöründe ise şirketlerin mevcut durum değerlendirmelerinde ve geleceğe yönelik beklentilerinde daha fazla iyileşme görüldü.

Ifo endeksi Alman ekonomisinin ivme kaybettiğine işaret ediyor

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin, "Alman ekonomisindeki duyarlılık yeniden bulutlandı. İş Ortamı Güven Endeksi, ağustosta 100,7 puandan 99,4 puana indi. Düşüş, her şeyden önce şirketlerin azalan iyimser beklentilerinin sonucuydu. Özellikle konaklama ve turizm sektörlerinde endişeler artıyor. İmalatta ara ürünler için arz darboğazları ve artan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin endişeler ekonomiyi baskılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, ZEW Ekonomik Güven Endeksi ve Satınalma Yöneticileri Endekslerinden (PMI) sonra Ifo İş Ortamı Güven Endeksinde de yılın ikinci yarısında Alman ekonomisinde ivme kaybına işaret ettiğini belirterek, ivme kaybının ekonominin Kovid-19 krizi öncesi seviyelere dönüşünü geciktirebileceğini belirtti.

Brzeski, "Alman ekonomisindeki mevcut ivme kaybının birkaç olası açıklaması var. Batı Almanya'daki sel felaketi, Delta varyantına yönelik endişe, siyasi belirsizlik, politika belirsizliği veya tedarik zincirindeki uyuşmazlıkları düşünün." dedi.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı.

Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) 11 Haziran'da, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,7'ye, 2022 için de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.

Ekonomi, Almanya, Münih, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 99,4'e geriledi - Son Dakika


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