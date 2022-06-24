Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi haziranda gaz kıtlığı endişesiyle geriledi - Son Dakika
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Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi haziranda gaz kıtlığı endişesiyle geriledi

24.06.2022 12:32
Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi haziranda gaz kıtlığı endişesiyle geriledi

Almanya'da geçen ay 93 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, haziranda 92,3 puana düşerken, artan enerji fiyatları ve doğal gaz kıtlığı tehdidi nedeniyle Alman şirketlerin daha kötümser olduğu bildirildi.

Almanya'da geçen ay 93 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, haziranda 92,3 puana düşerken, artan enerji fiyatları ve doğal gaz kıtlığı tehdidi nedeniyle Alman şirketlerin daha kötümser olduğu bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, mayısta 93 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, artan enerji fiyatları ve doğal gaz kıtlığı endişesinin etkisiyle bu ay 92,3 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 92,9 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 86,9'dan 85,8 puana gerilerken, Mevcut Durum Endeksi de 99,6'dan 99,3 puana düştü.

Ifo'nun anketine göre, görünüm imalat sektörlerinde daha kötü olurken, inşaat sektöründe ise şirketlerin mevcut durum değerlendirmelerinde iyileşme görüldü.

Artan enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi Alman iş dünyası için büyük endişe kaynağı

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin, "Alman yöneticiler arasında duyarlılık yeniden bulutlandı. İş Ortamı Güven Endeksi, mayısta 93 puandan 92,3 puana indi. Şirketler mevcut iş durumlarından biraz daha az memnundu. Şirketlerin beklentileri belirgin şekilde daha kötümser hale geldi. Artan enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi Alman iş dünyası için büyük endişe kaynağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşı başta gaz ve petrol olmak üzere ham madde fiyatlarının yükselmesine, teslimat darboğazlarının yaygınlaşmasına, bunlarla gelen yüksek enflasyon ise şirketler ve tüketiciler için belirsizliğin artmasına neden oluyor.

Ifo, 15 Haziran'da ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkileri ve tarihi yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 3,1'den 2,5'e düşürmüştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da 10 Haziran'da Ukrayna savaşı nedeniyle Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürerek, yakıt ve gıda fiyatlarında keskin artışın etkisiyle yüksek enflasyon öngörmüştü.

Bundesbank, Almanya'da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 4,2'den 1,9'a ve gelecek yıl için yüzde 3,2'den 2,4'e indirmişti. Bu yıl için Aralık 2021'de yüzde 3,6 enflasyon öngören Bundesbank, bu tahminini de yüzde 7,1'e çıkarmıştı.

Bu arada ekonomistler, Rusya'dan gaz tedarikinin tamamen durması halinde, Alman ekonomisinde kışın ciddi bir resesyon bekliyor.

Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattına gaz tedarikinin, 16 Haziran itibarıyla "teknik sorunlar" nedeniyle günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabileceğini bildirmişti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, 23 Haziran'da bir "gaz krizinin" ortasında olduklarını belirterek, ülkesinin 3 aşamalı Gaz Acil Durum Planı'nın 2'nci aşaması olan "uyarı" seviyesinin etkinleştirildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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