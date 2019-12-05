Son Dakika Haberleri: Almanya iki Rus diplomatı Berlin'deki cinayet nedeniyle sınır dışı ediyor
BBC
Son Dakika Dünya Almanya iki Rus diplomatı Berlin'deki cinayet nedeniyle sınır dışı ediyor - Son Dakika Dünya

Almanya iki Rus diplomatı Berlin'deki cinayet nedeniyle sınır dışı ediyor

6 saat önce

Almanya'nın Berlin kentinde işlenen bir cinayetten aylar sonra Almanya iki Rus diplomatı, cinayet emrinin Rusya veya Rusya'ya bağlı Çeçenistan'dan geldiği gerekçesiyle sınır dışı etmeye karar verdi.

Almanya iki Rus diplomatı Berlin'deki cinayet nedeniyle sınır dışı ediyor, System.String[]

Almanya'nın Berlin kentinde işlenen bir cinayetten aylar sonra Almanya iki Rus diplomatı, cinayet emrinin Rusya veya Rusya'ya bağlı Çeçenistan'dan geldiği gerekçesiyle sınır dışı etmeye karar verdi.

Karar, Almanya başsavcılığının dosyaya el atmasının ardından alındı.

Rusya ise suçlamaları reddediyor ve bu diplomatik adıma karşılık vereceklerini belirtiyor.

40 yaşındaki eski Çeçen isyancılarının komutanı Ağustos ayında Kleiner Tiergarten kentinde kafasının arkasından vurularak öldürülmüştü.

Olayın hemen ardından tutuklanan bir adam ise polise çok az bilgi vermişti.

Alman basını cinayeti geçen yıl Sergey Skripal ve kızına yapılan saldırıya benzetti.

Almanya'nın diplomatik hamlesi Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna liderlerinin bir araya geleceği Ukrayna zirvesinden beş gün önce geldi.

Neden Rusya'dan şüpheleniliyor?

Almanya Federal Savcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Cinayetin Rusya Federasyonu veya federasyona bağlı olan Otonom Çeçen Cumhuriyeti'nin adına işlendiği yönünde yeterince kanıt bulunuyor" dedi.

Saldırının ardından Spree Nehri'ne silah, bisiklet ve peruk atmakta olan bir adam gözaltına alınıştı.

Savcılık zanlının olaydan altı gün önce Moskova'dan Paris'teki Charles de Gaulle havalimanına uçtuğunu açıklamıştı.

Zanlının vize başvurusunda çalıştığını söylediği St. Petersburg'daki Zao Rust şirketinin Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bazı şirketlerle aynı faks numarasını kullandığı savcılar tarafından tespit edilmişti.

Öldürülen Çeçen kimdi?

Gürcistan vatandaşı olan Zelimkhan Khangoshvili, Kuzey Kafkasya'da Rus güçlerine karşı 2001-2005 yılları arasındaki İkinci Çeçen Savaşı'nda savaşmıştı.

Rus özel kuvvetleri tarafından öldürülmeden önce Rusya'ya karşı bir gerilla direnişi örgütleyen Çeçenistan Başkanı Aslan Maskhadov'un yakın destekçilerindendi.

Tiflis'te 2015 yılında bir suikast girişimi yaşadıktan sonra Almanya'ya giden Khangoshvili sığınma talep etmişti. Khangoshvili'nin sığınma başvurusunda henüz karar verilmemişti.

Almanya, Berlin, Rusya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:50 
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