Almanya iklim hedefini revize etti - Son Dakika

Almanya iklim hedefini revize etti

05.05.2021 17:57
Almanya iklim hedefini revize etti, System.String[]

Alman hükümeti, Anayasa Mahkemesi baskısı ile eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde iklim hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Alman hükümeti, Anayasa Mahkemesi baskısı ile eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde iklim hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Çevre Bakanı Svenja Schulze, Alman hükümetinin yeni iklim hedefine ilişkin Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Ülkede 2019'da 2030'e kadar yüzde 55 olarak açıklanan karbon emisyonlarının azaltılma hedefinin yüzde 65'e yükseltildiğini belirten Scholz, 2050 olarak duyurulan net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihinin de 2045'e çekildiğini kaydetti.

Scholz, karbon emisyonlarının azaltılmasında 2040 yılı için de yüzde 88 ara hedef konulduğunu anlatarak, mevzuatta gerekli değişikliğin önümüzdeki hafta onay için Alman Kabinesi'ne geleceğini bildirdi.

Çevre Bakanı Svenja Schulze de Almanya'nın karbon emisyonlarının 1990 seviyesinin yüzde 40 altında olduğunu belirterek, yeni hedeflerin 2020 seviyesinde 25 2030'larda 23 ve 2040'larda 12 puan azaltma anlamına geleceğini hatırlattı.

Schulze "Bu, geleceğe en büyük yükü bırakmadığımız genç nesiller için adil bir teklif." dedi.

Almanya'nın karbon emisyonlarını azaltma hedefleri arasında yenilenebilir enerjinin genişletilmesi ve karbon emisyon fiyatlarının planlanandan daha hızlı yükseltilmesi yer alıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi, geçen hafta, Alman hükümetinin 2019 İklim Yasası'nda 2031'den itibaren karbon emisyonlarını nasıl düşüreceğini açıklaması konusunda başarısız olduğunu belirtmişti.

Mahkeme, hükümete 2019 iklim yasasını güncellemesi için yıl sonuna kadar süre vermişti.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Alman hükümetinin iklim hedefini sıkılaştırması dikkati çekti.

Alman basınında, çevre hassasiyetiyle bilenen Alman Yeşiller Partisi'nin son dönemde anketlerde oy oranını yükseltmesinin Alman hükümetinin iklim hedefini değiştirmesi konusunda etkisi olduğu belirtildi.

AB'den gelecek fonunun yüzde 90'ı iklim ve yenilebilir enerjiye

Öte yandan, Alman hükümetinin Aralık 2020'deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'yla Avrupa Birliği'nin 2030 iklim ve enerji hedefi ile ulaşım sektöründe artan yenilebilir enerji ihtiyacı hesaba katılarak güneş fotovoltaik (PV), biyoenerji, hidroelektrik ve rüzgar enerjisinde kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji tesislerinin finansmanının yanı sıra, belediyelerin izin şartlarını iyileştirerek rüzgar santrallerine daha fazla dahil olmalarını öngören yeni kanun, bireysel evlerin ve süpermarketlerin çatıdan güneş enerjisini kullanılmasına da olanak tanıyor.

Almanya hükümeti AB'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonundan gelecek 28 milyar avroluk yardımın yüzde 90'ının iklim, yenilenebilir enerji ve dijital teknolojilere harcanacağını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, Almanya, Karbon, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya iklim hedefini revize etti - Son Dakika


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