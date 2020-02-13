Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek - Son Dakika Dünya

Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek

6 saat önce

Berlin hükümeti Almanya'nın iklim değişikliği sebebiyle ülkeye iltica eden kişilerin başvurusunu kabul etmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Federal hükümetimiz iklim şartlarından kaçarak sığınma başvurusu yapan kişilerin iltica talebini kabul etmeyecek." denildi

Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek, System.String[]

Almanya hükümeti, iklim değişikliği sebebiyle ülkeye iltica eden kişilerin başvurusunu kabul etmeyeceğini duyurdu.


Kabineden yapılan açıklamada, "Federal hükümetimiz iklim şartlarından kaçarak sığınma başvurusu yapan kişilerin iltica talebini kabul etmeyecek. Konuyla ilgili yasalar üzerinde de bir değişiklik söz konusu değil." ifadeleri kullanıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi
Amerikalı yazar Dean Koontz, koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Rusya ve ABD'nin Türkiye kavgası büyüyor! ABD'den sert İdlib açıklaması

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:21:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]