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Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek
6 saat önce
Berlin hükümeti Almanya'nın iklim değişikliği sebebiyle ülkeye iltica eden kişilerin başvurusunu kabul etmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Federal hükümetimiz iklim şartlarından kaçarak sığınma başvurusu yapan kişilerin iltica talebini kabul etmeyecek." denildi
Almanya hükümeti, iklim değişikliği sebebiyle ülkeye iltica eden kişilerin başvurusunu kabul etmeyeceğini duyurdu.
Kabineden yapılan açıklamada, "Federal hükümetimiz iklim şartlarından kaçarak sığınma başvurusu yapan kişilerin iltica talebini kabul etmeyecek. Konuyla ilgili yasalar üzerinde de bir değişiklik söz konusu değil." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:02
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