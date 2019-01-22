Almanya ile Fransa Arasında Yeni Bir İş Birliği Anlaşması (1)
2 saat önce
- Liderlerin gelişleri - Tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iş birliğini hedefleyen yeni bir anlaşma imzalanacak.
- Liderlerin gelişleri - Tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iş birliğini hedefleyen yeni bir anlaşma imzalanacak.
-"Aachen Anlaşması" olarak nitelenen yeni anlaşmaya, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
imza atacak.
Yeni anlaşmanın hedefi "İkili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak ve 21. yüzyılda hem iki ülkenin hem de Avrupa
'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmak".
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:52 Kaynak: AA
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Daldı
Dünyaca Ünlü Rapçi Chris Brown, Tecavüz Suçlamasıyla Tutuklandı