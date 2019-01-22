Son Dakika Haberleri: Almanya ile Fransa Arasında Yeni Bir İş Birliği Anlaşması (2)

Almanya ile Fransa Arasında Yeni Bir İş Birliği Anlaşması (2)

22 dakika önce

- Almanya Başbakanı Merkel'in konuşması Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması İmza töreni detayları - Tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iş birliğini hedefleyen yeni bir anlaşma imzalandı.

- Almanya Başbakanı Merkel'in konuşması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması
İmza töreni detayları - Tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iş birliğini hedefleyen yeni bir anlaşma imzalandı.
-"Aachen Anlaşması" olarak nitelenen yeni anlaşmaya, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron imza attı.
Yeni anlaşmanın hedefi "İkili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak ve 21. yüzyılda hem iki ülkenin hem de Avrupa'nın karşılaştığı zorluklara hazırlanmak".

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Angela Merkel, Almanya, Fransa, Güncel
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