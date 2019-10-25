Son Dakika Haberleri: Almanya ile Hindistan arasında teknolojik yakınlaşma
Son Dakika Güncel Almanya ile Hindistan arasında teknolojik yakınlaşma

Almanya ile Hindistan arasında teknolojik yakınlaşma

1 saat önce

Almanya ile Hindistan, ekonomi, bilim, yapay zeka, şehirlerde hareketlilik ve enerji alanlarında daha fazla iş birliği yapacak.

Almanya ile Hindistan arasında teknolojik yakınlaşma, System.String[]

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Almanya- Hindistan Hükümetleri İstişare Toplantısı kapsamında 3 günlük resmi bir ziyaret için 1 Kasım'da Hindistan'a gidecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman bakanlar, Hindistanlı bakanlarla ekonomi ve teknoloji konularında görüşmeler yapacak.

Söz konusu istişare toplantısı formatı uyarınca, her iki ülkeden bakanlar kendi sorumluluk alanlarında görüşmeler yaparak, yapay zeka, ulaşım ve enerji ve alanında ortak projeleri de görüşecek.

Merkel'in ziyaretinde Alman iş adamları da yer alacak. Ziyarette iki ülke lideri bölgesel ve küresel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl Hindistan'a 12,5 milyar avroluk ihracat yaparken, Hindistan'dan yaklaşık 9 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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