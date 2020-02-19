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Almanya ile İran arasında 'mahkum takası' mı yapıldı? 1 Alman ve 1 İranlı karşılıklı olarak serbest
6 saat önce
Almanya ile İran karşılıklı olarak iki ülkenin hapisnelerinde bulunan iki vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı. İki ülke yetkilleri güvenlik sebebiyle konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken bu durum dünya medyası tarafından "esir değiş tokuşu" olarak değerlendirildi
Almanya ile İran karşılıklı olarak iki ülkenin hapishanelerinde bulunan iki vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.
İki ülke yetkilileri güvenlik sebebiyle konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken bu durum dünya medyası tarafından "mahkum değiş tokuşu" olarak değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:50
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