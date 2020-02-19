Almanya ile İran arasında 'mahkum takası' mı yapıldı? 1 Alman ve 1 İranlı karşılıklı olarak serbest - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya ile İran arasında 'mahkum takası' mı yapıldı? 1 Alman ve 1 İranlı karşılıklı olarak serbest - Son Dakika Dünya

Almanya ile İran arasında 'mahkum takası' mı yapıldı? 1 Alman ve 1 İranlı karşılıklı olarak serbest

6 saat önce

Almanya ile İran karşılıklı olarak iki ülkenin hapisnelerinde bulunan iki vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı. İki ülke yetkilleri güvenlik sebebiyle konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken bu durum dünya medyası tarafından "esir değiş tokuşu" olarak değerlendirildi

Almanya ile İran arasında 'mahkum takası' mı yapıldı? 1 Alman ve 1 İranlı karşılıklı olarak serbest, System.String[]

Almanya ile İran karşılıklı olarak iki ülkenin hapishanelerinde bulunan iki vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.


İki ülke yetkilileri güvenlik sebebiyle konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken bu durum dünya medyası tarafından "mahkum değiş tokuşu" olarak değerlendirildi.

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Almanya, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:50 
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