Almanya ile İran arasında 'mahkum takası' mı yapıldı? 1 Alman ve 1 İranlı karşılıklı olarak serbest

Almanya ile İran karşılıklı olarak iki ülkenin hapishanelerinde bulunan iki vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.



İki ülke yetkilileri güvenlik sebebiyle konuyla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken bu durum dünya medyası tarafından "mahkum değiş tokuşu" olarak değerlendirildi.