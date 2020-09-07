Almanya ile Rusya arasında Navalny gerilimi sürüyor - Son Dakika

Almanya, Rusya'ya uygulanacak olası yaptırımlarda Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin etkilenmesinin söz konusu olduğunu açıkladı.

Almanya hükümeti, Rus muhalif Alexei Navalny'ye yönelik uygulanan sinir gazlı saldırının ardından Rusya'ya dönük uygulanacak yaptırımlarda Kuzey Akım 2 Baltık Denizi doğalgaz boru hattının etkilenmesinin söz konusu olduğunu açıkladı. Almanya Hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada "Şansölye Angela Merkel, Kuzey Akım 2 Baltık Denizi doğalgaz boru hattının Rusya'ya yönelik olası yaptırımlardan etkilenmesini reddetmiyor. Muhalif lider Alexei Navalny'ye dönük girişilen sinir gazıyla saldırının ayrıntıları hakkında Rus hükümetinden detaylı açıklama bekliyoruz. Bu açıklamanın yaptırım kararı almadan öncesi olmasını umut ediyoruz. Temennimiz saldırıyla alakalı Rusya'nın yapacağı açıklamalar Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesi hakkındaki görüşünü değiştirmek zorunda kalmaz. Rusya'ya uygulanacak muhtemel yaptırımlar hakkında herhangi bir açıklama yapmak için henüz çok erken. Kuzey Akım 2 projesi Almanya'nın tek başına bir projesi olmadığı AB'nin ortak projesidir. Bu projenin oturduğu bir hukuki zemin mevcuttur. Her türlü ihtimal gözden geçirilecektir" denildi. - BERLİN