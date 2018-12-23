Son Dakika Haberleri: Almanya İphone 7 ve İphone 8 Satışını Yasakladı, Mahkeme Qualcomm'u Haklı Buldu

Almanya İphone 7 ve İphone 8 Satışını Yasakladı, Mahkeme Qualcomm'u Haklı Buldu

48 dakika önce

Qualcomm Apple'a karşı Almanya'da açtığı Fikir Hakları Davasını Kazandı!

Almanya İphone 7 ve İphone 8 Satışını Yasakladı, Mahkeme Qualcomm'u Haklı Buldu, System.String[]
Qualcomm Apple'a karşı Almanya'da açtığı Fikir Hakları Davasını Kazandı!


Apple Ürünleri Almanya'da Yasaklandı, Mahkemeyi Qualcomm Kazandı! Almanya iPhone 7 ve iPhone 8 Satışını Yasakladı. İşte Detaylar!

Apple, Çindeki yerel mahkeme kararına benzer şekilde, Almanya'daki mahkemeyi de kaybetti. Çin'den sonra Avrupa'da patent ihlaline takıldı. Münih Bölge Mahkemesi, Apple'ın Qualcomm'un akıllı telefonlardaki güç tasarrufuyla ilgili fikri haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Kararının ardından Apple,  iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin Almanya'daki satışlarını durduracak.

Qualcomm'ın Münih Bölge Mahkemesinde Apple aleyhinde açtığı patent ihlal davasını kaybetti.

Mahkemenin kararında Apple'ın cihazlarının Qualcomm'un akıllı telefonlardaki güç tasarrufuyla ilgili fikri haklarını ihlal ettiği belirtildi. Bu kararı ardından Apple, iPhone 7 ve iPhone 8 modellerini Almanya'daki mağazalarından kaldıracak.

Almanya iPhone 7 ve iPhone 8 Satışını Yasakladı


Apple temyiz başvurusu tamamlana kadar Almanya'daki Mağazalarındaki iPhone 7 ve iPhone 8 satışını durduruyor Mahkemenin kararı için temyiz başvurusunda bulunan Apple, bu süreç tamamlanana kadar Almanya'daki 15 Apple mağazasında iPhone 7 ve iPhone 8'in satışlarını askıya alacak.

Burada dikkat çeken ayrıntı, Apple kendi mağazalarında bu ürünleri satamasa da diğer üçüncü taraf mağazaları satışlarına devam edebilecek. Bu karar iPhone XS ve iPhone XS Max satışlarına engel teşkil etmiyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Qualcomm Başkan Yardımcısı Don Rosenberg,

"Geçtiğimiz iki hafta içinde iki farklı yargı alanında iki saygın mahkeme, Qualcomm'un patentlerinin değerini onayladı ve Apple'ın bir ihlali ilan etti. Almanya ve Çin'in önemli pazarlarında iPhone'lara yasaklama emri verildi" dedi.

Bu ayın başlarında ise Çin'deki Fuzhou Mahkemesi, Qualcomm'un iki patentli ürününün kullanıldığı gerekçesiyle; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X modellerinin ithalini ve satışını durdurulması yönünde karar almıştı.

Patent hakları sorunlarını yazılım güncellemesi ile çözebileceğini düşünen Apple, güncelleme yayımlayacağını duyurmuştu. Qualcomm'un ihlal edildiğini söylediği patentler iOS11 ile çalışan ürünlerde geçerli, iOS 12 ile çalışan modellerde bu patent ihlali söz konu değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:19 Kaynak: Teknotalk.com

Apple, Almanya, Qualcomm, Teknoloji
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