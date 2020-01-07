Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek - Son Dakika Dünya

Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek

6 saat önce

Almanya Irak'ta konuşlanmış Alman askerlerinin bir kısmının bölgedeki gerilim nedeniyle geri çekilerek Ürdün'le Kuveyt'e aktarılacağını bildirdi.

Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek, System.String[]

Almanya Irak'ta konuşlanmış Alman askerlerinin bir kısmının bölgedeki gerilim nedeniyle geri çekilerek Ürdün'le Kuveyt'e aktarılacağını bildirdi.


Alman Savunma Bakanlığından salı günü gelen açıklamada Bağdat ve Taji'deki yaklaşık 30 kadar askerden oluşan Alman birliğinin sayısının "geçici olarak azaltılacağı" belirtildi.

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Almanya, Kuveyt, Ürdün, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:45 
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