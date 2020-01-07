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Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek
6 saat önce
Almanya Irak'ta konuşlanmış Alman askerlerinin bir kısmının bölgedeki gerilim nedeniyle geri çekilerek Ürdün'le Kuveyt'e aktarılacağını bildirdi.
Almanya Irak'ta konuşlanmış Alman askerlerinin bir kısmının bölgedeki gerilim nedeniyle geri çekilerek Ürdün'le Kuveyt'e aktarılacağını bildirdi.
Alman Savunma Bakanlığından salı günü gelen açıklamada Bağdat ve Taji'deki yaklaşık 30 kadar askerden oluşan Alman birliğinin sayısının "geçici olarak azaltılacağı" belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:45
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