Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı - Son Dakika

Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, " İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz" dedi.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz. İran'ı gerginliği tırmandırmaya neden olabilecek her adımdan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Maas, yaşanan gerginliği azaltabilmek için tüm taraflarla temas halinde olduklarını dile getirerek, herkesin bu durumda ihtiyatlı davranması ve olayları tırmandıracak adımlardan geri durmasını istedi. - BERLİN

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Irak, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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