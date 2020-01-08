Almanya, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Almanya, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı

6 saat önce

Alman hükümeti, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini sert bir dille kınadı.

Almanya, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı, System.String[]

Alman hükümeti, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini sert bir dille kınadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ARD'nin sabah programı Morgenmagazin'de yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti adına bu saldırganlığı şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum." dedi.

Karrenbauer, durumun sakinleşmesi için her şeyin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Şimdi bu sarmalı daha da yukarıya doğru çıkarmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak tüm kanalları kullanmak için mümkün olan bütün imkanları deneyeceklerinin altını çizen Karrenbauer, "İranlıların gerilimi daha da artırmamaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Karrenbauer, saldırılarda hiçbir Alman askerinin yaralanmadığı bilgisini vererek, tüm gece ABD Savunma Bakanlığı ile temas halinde olduklarını bildirdi.

"Günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, koalisyon güçlerinin de bulunduğu Irak'taki askeri üslere yönelik füze saldırısını kınadı.

İran'ı gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek herhangi bir adımdan kaçınmaya çağıran Maas, "Durumu sakinleştirmeye çalışmak için günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz. Herkesten bu durumda ihtiyatlı ve sakin davranması talep edildi." ifadelerini kullandı.

İran, 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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