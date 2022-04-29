Almanya, İrini Operasyonu'nda yer alan Alman askerlerin görev süresini uzattı - Son Dakika
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Almanya, İrini Operasyonu'nda yer alan Alman askerlerin görev süresini uzattı

29.04.2022 17:58
Almanya, İrini Operasyonu'nda yer alan Alman askerlerin görev süresini uzattı

Almanya, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nda yer alan askerlerinin görev süresini bir yıl uzattı.

Almanya, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nda yer alan askerlerinin görev süresini bir yıl uzattı.

Federal Meclis'te (Bundestag) Alman hükümetinin İrini Operasyonu'ndaki askerlerin görev süresinin 1 yıl uzatılmasını öngören önerge 109 oya karşı 534 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Önergeye göre, 300'e kadar Alman askeri, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek üzere 2023'ün Nsan sonuna kadar Akdeniz'de görev yapabilecek. Misyonun maliyeti Almanya için 21,8 milyon avro olacak. Önergede Alman askerlerinin Libya Sahil Güvenliğini eğitme görevi öngörülmüyor.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir herekat özelliği taşıyor.

2292 Nolu BM Güvenlik Konseyi kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

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Almanya, Silah, Alman, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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