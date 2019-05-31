Almanya ısınıyor! Mayolarınızı hazırlayın
1 saat önce
ALMAN Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, havaların ısınacağını "Yağmurluklarınızı evde bırakıp mayolarınızı hazırlayın" sözleriyle duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:58
ALMAN Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, havaların ısınacağını "Yağmurluklarınızı evde bırakıp mayolarınızı hazırlayın" sözleriyle duyurdu. Özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığı 32 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hafta sonu ülke genelinde hava açık geçecek. Sıcaklar önümüzdeki hafta da sürecek. Salı günü sıcaklara rağmen Baden Württemberg
ve Berlin
çevresinde zaman zaman yağmur bekleniyor.
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