Son Dakika Haberleri: Almanya ısınıyor! Mayolarınızı hazırlayın
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Almanya ısınıyor! Mayolarınızı hazırlayın

1 saat önce

ALMAN Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, havaların ısınacağını "Yağmurluklarınızı evde bırakıp mayolarınızı hazırlayın" sözleriyle duyurdu.

Almanya ısınıyor! Mayolarınızı hazırlayın, System.String[]
ALMAN Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, havaların ısınacağını "Yağmurluklarınızı evde bırakıp mayolarınızı hazırlayın" sözleriyle duyurdu. Özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığı 32 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hafta sonu ülke genelinde hava açık geçecek. Sıcaklar önümüzdeki hafta da sürecek. Salı günü sıcaklara rağmen Baden Württemberg ve Berlin çevresinde zaman zaman yağmur bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:58 
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