Son Dakika Haberleri: Almanya, İsrail'i bölgedeki gerginlik konusunda uyardı
Son Dakika Güncel Almanya, İsrail'i bölgedeki gerginlik konusunda uyardı

Almanya, İsrail'i bölgedeki gerginlik konusunda uyardı

8 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 300 konut yapılmasına müsaade etmesini uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı ve İsrail'i bölgedeki gerginliği daha karmaşık hale getiren tüm adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Almanya, İsrail'i bölgedeki gerginlik konusunda uyardı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanlığı İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 300 konut yapılmasına müsaade etmesini uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı ve İsrail'i bölgedeki gerginliği daha karmaşık hale getiren tüm adımlardan kaçınmaya çağırdı.


Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Almanya ve Avrupa Biriliği üye ülkeleri Filistin topraklarında İsrail'in yerleşim alanlarının genişletilmesi inşaat alanların açması uluslararası hukuka aykırı olarak kabul ediyoruz. İki ülke arasındaki uzlaşmazlığa en büyük engel olarak görmekteyiz. İsrail iki devletli bir çözümü müzakere etmek, çözümü daha karmaşık hali getiren tüm adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.


İsrail Sivil İdare Yüksek Kurulu 10 Ekim 2019 tarihinde işgal atındaki Batı Şeria'da 2 bin 300 konutun yapılmasına onay vermiş, bunun üzerine bölgede olaylar başlamıştı. Sivil İdare Yüksek Kurulu bu yılın başından beri Batı Şeria bölgesinde 8 binden fazla konutun yapılmasına izin vermişti. - BERLİN

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Almanya, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar
Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya, İsrail'i bölgedeki gerginlik konusunda uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]