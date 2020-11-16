Almanya, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planından vazgeçmesini istedi - Son Dakika

Almanya, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planından vazgeçmesini istedi

16.11.2020 22:09
Almanya, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planından vazgeçmesini istedi, System.String[]

Almanya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Almanya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu yasa dışı yerleşim birimine ek konut inşasına ilişkin duyurusunun endişeyle not alındığı ifade edildi.

Givat Hamatos için atılan adımın yanlış olduğu belirtilen açıklamada, "Bu adım, yanlış zamanda yanlış sinyal gönderir. İşgal altındaki topraklarda yerleşimlerin inşası, uluslararası hukuk ile uyumsuzdur ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm olasılığını tehlikeye atmaktadır. Givat Hamatos için süreç durdurulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Almanya'nın İsrail hükümetinden iki devletli çözüme olan bağlılığını yenilemesini ve bunu pratik adımlarla desteklemesini umduğunu ve beklediği belirtildi.

İsrail yönetimi dün, Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşa etmek için ihale sürecini başlatmıştı.

Doğu Kudüs, Almanya, İsrail, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşa planından vazgeçmesini istedi - Son Dakika


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