Son Dakika Haberleri: Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerindeki inşası uluslararası hukuka...
Son Dakika Güncel Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerindeki inşası uluslararası hukuka... - Son Dakika

Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerindeki inşası uluslararası hukuka...

6 saat önce

Alman hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor.

Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerindeki inşası uluslararası hukuka..., System.String[]

Alman hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin işgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşim politikasına ilişkin tutumunun belli olduğu ve değişmediği belirtildi.

"(İsrail'in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, bu bağlamda uluslararası değerlendirmeyi teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararına işaret edildi.


Açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa Birliğindeki (AB) partnerlerle, müzakereler sonucunda ihtilaftaki iki tarafın meşru taleplerinin karşılanacağı çözümü bulmak için çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.


İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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