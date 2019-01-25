Son Dakika Haberleri: Almanya İstihbaratı: Avrupa'da Terör Eylemleri Yaşanabilir

Almanya İstihbaratı: Avrupa'da Terör Eylemleri Yaşanabilir

2 saat önce

İSTİHBARAT örgütü Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, hazırladığı 73 sayfalık raporla DEAŞ terör örgütünün Avrupa çapında saldırılar düzenlemeye çalıştığına dikkati çekti.

Almanya İstihbaratı: Avrupa'da Terör Eylemleri Yaşanabilir, System.String[]
İSTİHBARAT örgütü Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, hazırladığı 73 sayfalık raporla DEAŞ terör örgütünün Avrupa çapında saldırılar düzenlemeye çalıştığına dikkati çekti. Raporda, terör örgütlerinin Irak ve Suriye'de güç kaybettiği için eylemlerini Avrupa'ya taşıyabileceğine, örgüt elemanlarının yöneticilerden alacağı emirler doğrultusunda eylem yapabilecekleri gibi, tek başına bireysel saldırılar da gerçekleştirebileceklerine işaret edildi.

İstihbarat teşkilatı, Almanya'da adına terör saldırısı düzenleyecek şüpheli sayısını bin 900 olarak tahmin ediyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:58 

Berlin, Almanya, Avrupa, Güncel
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