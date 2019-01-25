Almanya İstihbaratı: Avrupa'da Terör Eylemleri Yaşanabilir
2 saat önce
İSTİHBARAT örgütü Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, hazırladığı 73 sayfalık raporla DEAŞ terör örgütünün Avrupa çapında saldırılar düzenlemeye çalıştığına dikkati çekti.
İSTİHBARAT örgütü Berlin
Anayasayı Koruma Teşkilatı, hazırladığı 73 sayfalık raporla DEAŞ terör örgütünün Avrupa
çapında saldırılar düzenlemeye çalıştığına dikkati çekti. Raporda, terör örgütlerinin Irak
ve Suriye
'de güç kaybettiği için eylemlerini Avrupa'ya taşıyabileceğine, örgüt elemanlarının yöneticilerden alacağı emirler doğrultusunda eylem yapabilecekleri gibi, tek başına bireysel saldırılar da gerçekleştirebileceklerine işaret edildi.
İstihbarat teşkilatı, Almanya
'da adına terör saldırısı düzenleyecek şüpheli sayısını bin 900 olarak tahmin ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:58
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