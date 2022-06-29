Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasından memnun - Son Dakika
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Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasından memnun

29.06.2022 11:41
Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasından memnun

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne ilişkin varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne ilişkin varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Şansölye Scholz, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Bu bizim için çok, çok önemli bir şey. Her iki ülke de ittifakımıza çok iyi uyuyor." dedi.

Olaf Scholz, Ukrayna'ya insani ve mali yardıma ek olarak daha fazla silah teslimatı sözü de vererek, "Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu silahlar hazır hale getirilecek. Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için bunu gerektiği kadar uzun ve yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise ülkesinin Ukrayna'ya 3 Panzerhaubitze 2000 tipi kundağı motorlu obüs daha teslim edeceğini ifade etti.

Lambrecht, ayrıca, NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetine Almanya'nın 15 bin askerle destek vereceğini duyurdu.

Alman ordusunun stoklarından 40 kilometreye kadar menzile sahip bu ağır topçu araçlarından Ukrayna'ya şu ana kadar 7'si ulaştırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasından memnun - Son Dakika

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