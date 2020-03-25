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Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı
6 saat önce
Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı. İlk etapta toplam 6 hasta getirilirken, ikinci etapta 10 İtalyan hastanın daha getirileceği kaydedildi.
Almanya'ya koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en çok can kaybı yaşayan ülke İtalya'dan ilk hastalar sevk edildi.
Avrupa'da vaka sayısına oranla koronavirüs sebebiyle en az can kaybı Almanya'da yaşanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:17
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