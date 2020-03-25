Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı - Son Dakika Dünya

Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı

6 saat önce

Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı. İlk etapta toplam 6 hasta getirilirken, ikinci etapta 10 İtalyan hastanın daha getirileceği kaydedildi.

Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı, System.String[]

Almanya'ya koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en çok can kaybı yaşayan ülke İtalya'dan ilk hastalar sevk edildi.


Avrupa'da vaka sayısına oranla koronavirüs sebebiyle en az can kaybı Almanya'da yaşanmıştı.

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Almanya, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:17 

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