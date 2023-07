Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü'nün kızı kayboldu

ANKARA'da, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner (13), 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kayboldu. Polis, balkondan çarşafları birleştirip indikten sonra yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Mildner'i her yerde arıyor. Baba Mildner, "Tahminimiz, birisi kızımızı yanında tutuyor. Eşim ve ben Türk makamlarına ve polisine güveniyoruz" dedi.

Ailesiyle 3 yıldır Ankara'da yaşayan, Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner, 3 Temmuz'da, akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki evlerinde yatmak için odasına gitti. Mildner, oturdukları 4 katlı binanın üst katındaki evlerinde, çarşafları birleştirip, odasının balkonundan aşağı sarkıtıp indi. Evin olduğu sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Mildner'den haber alınamadı. Cep telefonunu odasında bırakan Marlene Mildner'in evden ayrıldığını ise saat 23.00 sıralarında fark eden aile, çevrede arama yaptı. Kızlarını bulamayan aile, Almanya Büyükelçiliği'ne ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Alman Okulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Marlene Mildner'in bulunması için çalışma başlattı ancak aradan geçen sürede izine rastlanmadı.

'GECE GÜNDÜZ ARIYORUZ ' DHA 'ya konuşan Kirk Mildner, kızının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, büyükelçilik ve Türk makamlarından yardım istedi. Kirk Mildner, kızının en son pazartesi günü, evden çıktıktan sonra saat 23.15'te Seymenler Parkı civarında görüldüğünü söyleyerek, "Biz evdeyken 4'üncü kattan aşağı inerek çıktı. Balkondan çıkmış. Biz kendisinden haber alamayınca, aynı akşam Almanya Büyükelçiliği ve Türk polisi ile iletişime geçtik. Hemen ilgilendiler, bulmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de gece gündüz Ankara'da onun gidebileceği yerleri arıyoruz" dedi.'TAHMİNİMİZ BİRİSİ KIZIMIZI YANINDA TUTUYOR'Mildner, "Şu an bildiği, gittiği her yere baktık. Bütün arkadaşlarımızı, tanıdığımız herkesi aradık, onların yanında kesinlikle değil. Açık bir alanda olduğunu düşünmüyoruz. Bizim tahminimiz, birisi kızımızı yanında tutuyor. Şu ana kadar bize arkadaşlarıyla irtibata geçtiğine dair bilgi gelmedi. Telefonunu da evde bırakmış. Güvenlik kamera görüntülerinde de kızımız görülüyor. Evden ayrıldığı, park tarafından Tunalı Hilmi Caddesi'ne doğru yürüdüğü görülüyor. Psikolojik olarak da zor durumda olduğunu düşünüyoruz. İçinde bulunduğu durumu değerlendiremiyor, tehlike altında olduğunu düşünmediğini düşünüyorum" diye konuştu.'TÜRK POLİSİNİN KIZIMIZI BULACAĞINA EMİNİZ'Baba Mildner, kızının daha önce de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa sürede bulunduğunu söyleyip, yardım çağrısında bulunarak, "Eşim ve ben Türk makamlarına ve polisine sonsuz güveniyoruz, kızımızı bulacaklarına eminiz. Türk kamuoyuna seslenmek istiyorum; bütün Türklerden kızımı bulmak için bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bize sağlayacağınız her tür bilgi ve bulgu, kızımızın hayatını kurtarmak için yardımcı olacaktır. Her tür bilgiyi lütfen Türk polisi ve Büyükelçiliğe iletin. Kızım 13 yaşında sarışın, yeşil gözlü, 1.54 boyunda ama yaşından biraz büyük gösteriyor" ifadelerini kullandı.