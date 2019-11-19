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Almanya kapılarını nitelikli göçmenlere açtı: 'Burası Almanya-Geleceğini Keşfet'
6 saat önce
Almanya, nüfus azalması ve düşük göçmen sayısı sebebiyle nitelikli gençlere Mavi Kart uygulaması kapsamında ülkede çalışma ve oturma izni vereceğini açıkladı. Bu haklardan yurt dışında üniversite okumuş öğrenciler de yararlanabilecek.
Almanya, nüfus azalması ve düşük göçmen sayısı sebebiyle nitelikli gençlere Mavi Kart uygulaması kapsamında ülkede çalışma ve oturma izni vereceğini açıkladı. Bu haklardan yurt dışında üniversite okumuş öğrenciler de yararlanabilecek.
Yapılan önemli araştırmalar sonrası ülke nüfusunun 2050 yılında 10 milyon azalacağını belirleyen yetkililer, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın başlattığı "Burası Almanya-Geleceğini Keşfet" adlı bir kampanya çerçevesinde nitelikli gençlere göçmenlik kapısını açacağını duyurdu. Ülkede özellikle elektromekanik, elektrik, maden ve makine mühendisliği, bunun yanında sağlık ve ticaret alanında nitelikli genç işçi gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:34
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