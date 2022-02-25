Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Mais, ülkesinin savunma politikasını eleştirdi - Son Dakika
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Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Mais, ülkesinin savunma politikasını eleştirdi

25.02.2022 14:24
Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Mais, ülkesinin savunma politikasını eleştirdi

Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais, ülkesinin savunma politikasını eleştirerek, NATO'yu desteklemek için seçeneklerinin son derece sınırlı olduğunu belirtti.

Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais, ülkesinin savunma politikasını eleştirerek, NATO'yu desteklemek için seçeneklerinin son derece sınırlı olduğunu belirtti.

Mais, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede bulunduğunu hatırlattı.

Almanya'nın savunma politikalarının yıllarca ihmal edildiğini savunan Mais, ülkesinin savunma politikasını eleştirdi.

Mais, "Yönetme ayrıcalığına sahip olduğum Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor. Siyasetçilere ittifakı (NATO'yu) desteklemek için sunabileceğimiz seçenekler son derece sınırlıdır. Hepimiz bunun (Rusya'nın saldıracağını) olacağını gördük. Argümanlarımızla Kırım'ın ilhakından sonuçları çıkartacak ve bunları uygulayacak durumda değildik. Bu iyi bir his değil. Sinirliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ordusunun yeniden düzene koyulması gerektiğini ifade eden Mais, "Aksi takdirde, herhangi bir başarı beklentisiyle anayasal görevimizi ve ittifaktaki yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğiz." uyarısında bulundu.

Mais, doğudaki ortaklarının da sürekli artan baskıyı hissettiğini belirtti.

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Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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