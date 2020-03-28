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Almanya karantinayı 20 Nisan'a kadar uzatıyor: Merkel'den halka teşekkür
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla getirilen kurallara büyük ölçüde uyulduğunu belirterek halka teşekkür etti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla getirilen kurallara büyük ölçüde uyulduğunu belirterek halka teşekkür etti.
Haftalık podcast şeklinde yayınlanan konuşmasında Merkel, şu ifadeleri kullandı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:14
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