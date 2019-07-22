Son Dakika Haberleri: Almanya kavrulacak: Sıcaklık 42 dereceyi bulacak
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Almanya kavrulacak: Sıcaklık 42 dereceyi bulacak

1 saat önce

ALMAN Meteoroloji Dairesi'nce yapılan açıklamada en çok Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti ısınacak.

Almanya kavrulacak: Sıcaklık 42 dereceyi bulacak, System.String[]
ALMAN Meteoroloji Dairesi'nce yapılan açıklamada en çok Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti ısınacak. Bu eyalette perşembe ve cuma günü hava sıcaklıklarının 42 dereceyi bulması bekleniyor. Baden Württemberg Eyaletinde de salı gününden itibaren sıcaklar 35 derecenin altına düşmeyecek. Ülke genelinde hafta boyunca geceleri sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde olacak. Yetkililer orman yangınlarına karşı uyarıyor. Sıcaklıklar nedeniyle özellikle hayvanların susuz kalmasından endişe ediliyor.
Ren Vestfalya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:07 
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