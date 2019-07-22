Almanya kavrulacak: Sıcaklık 42 dereceyi bulacak
1 saat önce
ALMAN Meteoroloji Dairesi'nce yapılan açıklamada en çok Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti ısınacak.
ALMAN Meteoroloji Dairesi'nce yapılan açıklamada en çok Kuzey Ren Vestfalya
(KRV) Eyaleti ısınacak. Bu eyalette perşembe ve cuma günü hava sıcaklıklarının 42 dereceyi bulması bekleniyor. Baden Württemberg Eyaletinde de salı gününden itibaren sıcaklar 35 derecenin altına düşmeyecek. Ülke genelinde hafta boyunca geceleri sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde olacak. Yetkililer orman yangınlarına karşı uyarıyor. Sıcaklıklar nedeniyle özellikle hayvanların susuz kalmasından endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:07
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