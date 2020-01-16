Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir - Son Dakika Dünya

Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek

Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir, System.String[]

Almanya kömürle çalışan elektrik santrallerine 2035 yılında yani öngörülenden üç yıl daha erken son verebilir.


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek.

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Angela Merkel, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:41 
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