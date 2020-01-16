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Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek
Almanya kömürle çalışan elektrik santrallerine 2035 yılında yani öngörülenden üç yıl daha erken son verebilir.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:41
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