Almanya Korona vakaları risk düzeyini 'ılımlı'dan 'yüksek'e çıkardı - Son Dakika

Alman yetkililer, ülkede 'ılımlı' olarak tanımlanan Korona virüsü vakaları risk düzeyini 'yüksek' olarak değiştirdi.

Almanya'da Korona virüsü koordinasyonunu yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) 'ılımlı' düzeyde olan Korona vakaları risk düzeyinin 'yüksek' olarak değiştirildiğini açıkladı. RKI Genel Müdürü Lothar Wieler, virüsün risk derecesinin değişmesinin ülkede hızla artan sayıda vaka sayısı ve RKI'nin ulusal sağlık ofislerinden ve kliniklerden alınan verilerin sonucunda değiştirildiğini ifade etti. Korona virüsünün daha fazla yayılmasını önlemek için Alman hükümetinin ülke geneli için uygulamaya koyduğu önlemlere uyulmasına vurgu yaptı. Wieler, hastane kapasitelerini aşmamak için sınırlama stratejilerine devam ettiklerini de vurguladı. Wieler açıklamasında "Almanya'da tespit edilmemiş çok daha fazla vaka var" ifadelerini de kullandı.

Almanya'da Korona virüsü vaka sayısı 7 bin 974'e yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20'ye ulaştı.

(İHA)