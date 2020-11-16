Almanya korona virüs önlemlerini arttırmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Almanya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede önlemleri arttırmaya hazırlanıyor.

Almanya korona virüs salgınına karşı iki hafta önce aldığı kısmi kapatma önlemlerini arttırıyor. Salgının bulaşmasında en önemli etken olan teması azaltmak isteyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün eyalet başbakanları ile bir araya gelerek ülke genelinde alınacak yeni önlemleri görüşmesi bekleniyor.

Merkel'in korona kabinesi tarafından hazırlanan ve bugün karara bağlanması beklenen yeni önlemler kapsamında Noel tatiline kadar özel kutlamalardan kaçınılacak, komşuluk ilişkileri bir aileyle sınırlandırılacak, boş zamanları değerlendirmek için kalabalık mekanlardan kaçınılacak, günübirlik turlar gezileri yapılmayacak, toplu taşıma araçları gereksiz olarak kullanmayacak, halka açık alanlarda aile bireyleri dışında en çok 2 kişiyle bir ara gelinmesine izin verilecek. Temas kısıtlamalarına uymayanlar ise cezalandırılacaklar. Yeni temas kısıtlamalarına rağmen okulların açık kalacağı, öğretmenlerin ve öğrencilerin okulda ders esnasında maske takma mecburiyeti olacağı belirtildi. Sınıf başına öğrenci sayısı yarıya düşürülecek, yaşlı ve hastalara Aralık ayından sonra ffp2 maskelerinin indirimli olarak tedarik etmeleri sağlanacak, yaşlı aile bireylerinden sağlıklarının korunması için izole edilmeden temasın azaltılması istenecek.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 10 bin 824 yeni korona virüs vak'asının tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısının 801 bin 327'ye yükseldiğini açıkladı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 12 bin 547'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 515 bin 200 kişinin iyileştiği Almanya'da korona virüs taşıyan aktif vak'a sayısının 273 bin 580 kişi olduğu belirtildi. Son bir hafta içinde Almanya'da 1 milyon 565 bin 418 aşı yapıldığı ve aşı yaptıranların yüzde 7.88'inin enfekte olduğu, yoğun bakım ünitelerinde 3 bin 355 korona hastasının tedavi gördüğü açıklandı.

-İHA-