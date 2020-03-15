Almanya koronavirüs nedeniyle Fransa, İsviçre ve Avusturya ile sınırını kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya koronavirüs nedeniyle Fransa, İsviçre ve Avusturya ile sınırını kapatıyor - Son Dakika Dünya

Almanya koronavirüs nedeniyle Fransa, İsviçre ve Avusturya ile sınırını kapatıyor

6 saat önce

Almanya, koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.

Almanya koronavirüs nedeniyle Fransa, İsviçre ve Avusturya ile sınırını kapatıyor, System.String[]

Almanya, koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.


Fransız Haber Ajansı (AFP), Almanya'nın bu yasağının pazartesi sabahı yerel saat ile 08'den itibaren başlayacağını duyurdu.

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Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:48 
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