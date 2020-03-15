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Almanya koronavirüs nedeniyle Fransa, İsviçre ve Avusturya ile sınırını kapatıyor
6 saat önce
Almanya, koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.
Almanya, koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.
Fransız Haber Ajansı (AFP), Almanya'nın bu yasağının pazartesi sabahı yerel saat ile 08'den itibaren başlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:48
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