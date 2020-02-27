Almanya, koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerini destekleyecek - Son Dakika
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Almanya, koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerini destekleyecek

6 saat önce

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs (Kovid-19) salgınının kötüleşmesi halinde salgının Alman ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletmek için şirketleri destekleyeceklerini bildirdi.

Almanya, koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerini destekleyecek, System.String[]

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs (Kovid-19) salgınının kötüleşmesi halinde salgının Alman ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletmek için şirketleri destekleyeceklerini bildirdi.

Altmaier yaptığı açıklamada, Alman federal hükümetinin, koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı Alman şirketleri desteklemeyi düşündüğünü fakat bu desteğin klasik anlamda mali teşvik programı olmayacağını belirtti.

Teşvikler konusunda Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz'la görüşmeler yapacağını bildiren Altmaier, salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını beklediğini kaydetti.

Söz konusu salgının Almanya ekonomisi üzerinde etkisinin bugüne kadar oldukça "sınırlı" olduğunu vurgulayan Altmaier, "Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisiyle başa çıkmak için klasik anlamda bir mali teşvik programı planlamıyoruz. Gerekirse, önceden kararlaştırılmış önlemleri erkene almaya ve kurumlar vergisi koşullarını değiştirerek ekonomiyi teşvik etmeye bakıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Siyaset bir an önce ekonomik kriz yönetimine de odaklanmalıdır"

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomi için bir "stres testi" olduğunu belirterek, Alman hükümetinden koordineli bir ekonomi politikası yaklaşımı talep etmişti.

Lang, "Virüsün etkileri konusunda büyük belirsizlik var. Ekonomi, gözle görülür olumsuz etkiler nedeniyle tehdit altındadır. Sağlığın korunmasına ek olarak, siyaset bir an önce ekonomik kriz yönetimine de odaklanmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier de başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman ekonomisinin söz konusu salgının yayılmasından "önemli ölçüde" etkileneceğini, koronavirüsün yayılmasının bu yıl Alman ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olacağını vurgulamıştı.

Koronavirüs, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:38 Kaynak: AA
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