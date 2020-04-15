Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor? - Son Dakika

Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

6 saat önce

Beate Öcal, 40 yıl Türkiye'de yaşayıp üç yıl önce Düsseldorf'a dönen 69 yaşında bir tercüman.

Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?, System.String[]

Beate Öcal, 40 yıl Türkiye'de yaşayıp üç yıl önce Düsseldorf'a dönen 69 yaşında bir tercüman.

Almanya'da sokağa çıkma kısıtları uygulanmamasından çok memnun; her gün Ren nehri kıyısında uzun yürüyüşler yapıyor.

Almanya, koronavirüsle mücadelede en başarılı sonuç alan ülkelerden. Vaka sayısı çok olmasına rağmen ölüm oranı çok düşük.

Uygulanan en belirgin kural, aynı evde yaşayan aileler hariç iki kişiden fazla insanın dışarıda yanyana gelememesi; 500 Euro'ya varan cezası var.

Beate Öcal, koronavirüsle birlikte değişen gündelik yaşamını, ülkede sosyal hayatın nasıl değiştiğini ve bu zor günlerin kazanımı olduğunu düşündüklerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesine yönelik planını kamuoyuna açıkladı.

Angela Merkel sosyal mesafe önlemlerinin 3 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi.

Merkel herkese, toplu taşıma araçlarında ve dükkanlarda maske takmalarını tavsiye etti.

Almanya'da önümüzdeki haftadan itibaren 800 metrekareden küçük dükkanların açılmasına izin verilecek.

İlkokullar 4 Mayıs'ta yeniden açılacak.

Aynı tarihte lise son sınıf öğrencileri de eğitime dönebilecek.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre toplam koronavirüs vaka sayısı 127 bin 584.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 254

Haber-Video: Esra Yalçınalp





Koronavirüs, Düsselldorf, Türkiye, Almanya, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:50 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor
Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu         
00:54
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü         
00:33
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor         
00:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz         
00:00
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti         
23:43
Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi         
23:35
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
23:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil         
23:15
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor         
23:14
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı         
23:09
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti         
22:48
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil         
22:35
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 03:06:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]