Almanya koronavirüs vakalarının artma ihtimaline karşı hazırlanıyor - Son Dakika
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Almanya koronavirüs vakalarının artma ihtimaline karşı hazırlanıyor

6 saat önce

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını duyurdu.

Almanya koronavirüs vakalarının artma ihtimaline karşı hazırlanıyor, System.String[]

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını duyurdu.

Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının ardından gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, virüsün İtalya'da ortaya çıkmasının ardından da " Avrupa'da yeni bir durumun oluştuğuna" dikkati çekti.

Virüsün kendilerine yakınlaştığını kaydeden Seibert, Almanya'da şu ana kadar virüsün bulaştığı insanları karantinaya alarak tedavi görmelerini sağladıklarını ve böylelikle virüsün yayılmasını önlemeyi başardıklarını ifade etti.

Seibert, yeni ortaya çıkan vakalarda da bu uygulamayı sürdürecekleri vurgulayarak, "Aynı zamanda koronavirüs vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz. Bu konuda çabalarımızı artırıyoruz." dedi.

Tüm bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon oluşturduklarını aktaran Seibert, aynı zamanda da Avrupa ülkeleriyle ortak hareket etme konusunda temas halinde olduklarını söyledi.

2 günde 5 yeni vaka

Bu arada, son 2 günde Baden-Württemberg ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerinde yeni Kovid-19 vakaları da ortaya çıktı.


Alman basınında yer alan haberlere göre, son iki günde Baden-Württemberg eyaletinde 3, Kuzey-Ren Vestfalya'da ise 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Kuzey Ren Vestflaya'da virüsün tespit edildiği Heinsberg bölgesinde okul ve kreşlerin pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Öte yandan, bir askerin koronavirüs tespit edilen biriyle temasta olduğu gerekçesiyle Köln-Wahn askeri havalimanı bugün geçici olarak kapatıldı.

Alman Haber Ajansının haberinde, askerin virüs taşıdığına dair bir belirti bulunmadığı, ancak önlem amaçlı hastanede muayene edildiği belirtilerek, havalimanının yeniden açıldığı kaydedildi.

Steffen Seibert, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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