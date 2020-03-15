Almanya, Kovid-19 sebebiyle yarından itibaren 5 ülke sınırında kontrollere başlayacak - Son Dakika
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Almanya, Kovid-19 sebebiyle yarından itibaren 5 ülke sınırında kontrollere başlayacak

6 saat önce

Almanya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle yarından itibaren Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontrollere başlayacağı bildirildi.

Almanya, Kovid-19 sebebiyle yarından itibaren 5 ülke sınırında kontrollere başlayacak, System.String[]

Almanya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle yarından itibaren Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontrollere başlayacağı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün hem Almanya'da hem de komşu ülkelerde hızlı ve agresif şekilde yayıldığını söyledi.

Bu olayı ciddiye aldıklarını ve buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Seehofer, "Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında geçici olarak yeniden kontroller yapılmasına karar verdik." dedi.

Seehofer, sınır kontrollerinin yarın sabah yerel saatle 08.00'de başlayacağını kaydetti.

"Karar, Merkel ve ilgili eyalet başbakanlarıyla alındı"

Geçerli bir seyahat nedeni bulunmayanların ülkeye girişine ve ülkeden çıkışına izin verilmeyeceğine dikkati çeken Seehofer, mal ticareti ve çalışmak için sınırları geçmesi gerekenlerin bu uygulamanın dışında tutulacağını belirtti.

Seehofer, Alman vatandaşlarının ise ülkelerine girme hakkı bulunduğunu aktardı.

Bu kararı Başbakan Angela Merkel ve ilgili eyalet başbakanlarıyla aldıklarını dile getiren Seehofer, sınırlarda kontrol yapılacağına ilişkin Avrupa Birliğinin (AB) ve ilgili ülkelerin bilgilendirildiğini kaydetti.

Federal Polis Başkanı Dieter Romann da bu uygulamayla sınırların kapatılmadığını belirterek, sınırları kapatmakla sınırları kontrol etmenin ayrı şeyler olduğunun altını çizdi.

Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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