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Almanya, Kovid-19 vaka artışlarını kontrol altına almaya çalışıyor - Son Dakika

Almanya, Kovid-19 vaka artışlarını kontrol altına almaya çalışıyor

11.11.2021 12:16
Almanya, Kovid-19 vaka artışlarını kontrol altına almaya çalışıyor

Almanya'da, son 24 saatte tespit edilen 50 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Almanya'da, son 24 saatte tespit edilen 50 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasını yaşayan Almanya, artan vaka sayılarını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edilirken, bu salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka" olarak kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 milyon 894 bin 250'ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 331 bin 200'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 235 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 97 bin 198'e çıktı.

Ülkede 56 milyon kişi tam olarak aşılanmasına rağmen hala yüzde 23'ü aşılanmadı.

Almanya genelindeki haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 249 olarak belirlendi.

Saksonya, Thüringen ve Bavyera'da insidans değeri yüksek

Özelikle aşılanma rakamlarının en az olduğu Saksonya, Thüringen ve Bavyera eyaletlerinde haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısını tanımlayan insidans değerinin yüksek olması dikkati çekiyor.

İnsidans değeri Saksonya'da 521, Thüringen'de 469 ve Bavyera'da ise 427 olarak tespit edildi.

Bavyera eyaleti artan yüksek vaka sayıları nedeniyle eyalet çapında Kovid-19 acil durumu ilan etti.

Almanya'da en fazla insidans değeri, Avusturya sınırındaki Rottal Inn beldesinde 1389 olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayıları son bir haftada tavan yaptı

Ülkede vaka sayıları özellikle son iki haftada tavan yaptı. 4 Kasım'da ortalama 33 bin 949 vaka kaydedilmişti.

10 Kasım'da ise 39 bin 676 vaka sayısı ile ilk kez salgının başlangıcından bu yana en yüksek vakaya ulaşıldı.

Almanya'da aktif Kovid-19'lu kişi sayısı ise 7 Nisan 2020'de 64 bin 318, 25 Aralık 2020'de aktif 377 bin 300, 25 Nisan 2021'de 312 bin, 11 Kasım'da 364 bin 400 olarak kaydedildi.

YouGov araştırma şirketinin yaptığı araştırmada, Almanların yüzde 44'ünün, Kovid-19 aşısının zorunlu olmasından yana oldukları ortaya kondu. Dolayısıyla Almanya'da hatırlatma aşısı, aşı zorunluluğu ve tedbirlerde sıkılaştırmaya gidilmesi yönünde talepler artıyor.

Hükümet, ülke genelinde hatırlatma aşısının isteyen herkese yapılabileceğini duyurdu.

Yoğun bakımlarda personel yetersizliği mevcut

Öte yandan yoğun bakım ünitelerinde ağır hasta sayısının 10 Kasım itibarıyla 2 bin 739 olduğu, bunlardan 1403'ünün entübe edildiği belirtildi.

Ülke genelinde hem yatak eksikliği hem de sağlık personeli yetersizliği nedeniyle vaka sayılarının daha artması durumunda Almanya'da daha büyük sıkıntıların olabileceği ifade ediliyor.

Bugün Federal Meclis'te artan vaka sayıları nedeniyle Kovid-19'a karşı alınacak önlemler tartışılacak.

Meclis oturumunda özellikle işyerlerinde 3G kuralının (aşılanmış, test yaptırmış, iyileşmiş) getirilmesi planlanıyor. Buna göre iş yerine gitmek isteyen kişilerin aşı olması, Kovid-19'dan iyileşmiş olması veya her gün test yaptırması gerekecek.

Ayrıca ülke çapında 2G (aşılanmış veya iyileşmiş) kuralı getirilmesi de tartışılıyor. Saksonya, 2G kuralını uygulayan ilk eyalet oldu. Saksonya; restoranlar, kafeler ve kültürel tesisler gibi kamusal yaşamın birçok alanına giren 2G kuralını uygulayan ilk eyalet oldu.

Aşılanmayanların salgını yaşanıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, vaka sayılarının yükselmesine ilişkin olarak ülkede aşılanmayanların salgınının yaşandığını söylemişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de günlük vakaların artmasından dolayı hükümet olarak endişeli olduklarını bildirmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, Kovid-19 vaka artışlarını kontrol altına almaya çalışıyor - Son Dakika


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