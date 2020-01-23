Almanya Kültür Ataşesi Hülskemper'den BŞEÜ'ye ziyaret - Son Dakika
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Almanya Kültür Ataşesi Hülskemper'den BŞEÜ'ye ziyaret

6 saat önce

Almanya İstanbul Konsolosluğu Kültür Ataşesi Maren Hülskemper, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.

Almanya Kültür Ataşesi Hülskemper'den BŞEÜ'ye ziyaret, System.String[]

Almanya İstanbul Konsolosluğu Kültür Ataşesi Maren Hülskemper, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.

Alexander Von Humboldt Vakfı tarafından hibe edilen Mikrokojenerasyon ünitesi ve PEM yakıt pilinin teslim törenine katılmak üzere Bilecik'e gelen Hülskemper BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ı ziyaret etti.

Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirilmesi ve üniversite bünyesinde yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği ziyaretin ardından heyet, Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarının teçhizatın teslim törenini gerçekleştirdi.

Üniversitenin enerji alanında ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden İbrahim Taş, laboratuvarda önemli çalışmalara imza atılacağına inandığını kaydetti.

İstanbul, Bilecik, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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