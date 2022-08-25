Alman Kültür Konseyi, ellerini ünlü tablolara yapıştıran çevrecileri eleştirdi

Almanya Kültür Konseyi Başkanı Olaf Zimmermann, siyasetçilerin iklim krizine karşı harekete geçmemesine dikkati çekmek için çeşitli müzelerde ellerini ünlü tablolara yapıştıran çevrecilere tepki gösterdi.

Zimmermann, yaptığı yazılı açıklamada, iklim aktivistlerinin çaresizliğini anladığını ancak ünlü sanat eserlerine kendilerini yapıştırma eyleminin yanlış bir yol olduğunu belirtti.

Bu eylemlerle sanat eserlerine zarar verme tehlikesinin yüksek olduğuna işaret eden Zimmermann, "Tehlikeye atılan eserler, aynı iklimimiz gibi korunması gereken kültürel mirasın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Son kuşak" (Letzte Generation) taraftarı gençler, dün, Frankfurt kentindeki Staedel Müzesi'nde Fransız ressam Nicolas Poussin'in "Pyramus ve Thisbe ile Fırtına Sırasında Manzara" ve 23 Ağustos'ta Dresden kentindeki Gemaeldegalerie'de İtalyan ressam Raphael'in "Sistine Madonna" eserinin çerçevelerine ellerini yapıştırmıştı.

Aktivistlerden iklim krizine tepki

"Sistine Madonna" eserine ellerini yapıştıran Jacob Beyer, inanılmaz boyutlara ulaşan iklim felaketinin eşi görülmemiş tehdit olduğunu belirterek, "Öldürücü kuraklıklar, sıcaklar, her şeyi tüketen orman yangınları gelecek yıllarda çarpıcı biçimde artacak. Sadece Almanya'da değil." ifadelerini kullanmıştı.

Frankfurt'taki eyleme katılan Penolope Frank da hükümete insanların hayatını ve geleceğini riske attığı için kızgın olduğunu aktararak, "Almanya'da, Avrupa'da ve özellikle dünyanın en yoksul bölgelerinde kuraklık ve yangınlardan dolayı tahrip edilen alanları, sel felaketleriyle yerle bir edilen yerleşim birimlerini görüyoruz." demişti.

Frank, Alman hükümetinden bu yıkımları görmezden gelmemesini istemişti.

Söz konusu çevre grubu daha önce de iklim felaketine dikkati çekmek için Almanya'nın birçok kentinde ellerini sokaklara yapıştırarak çeşitli eylemler gerçekleştirmişti.