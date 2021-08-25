Bayern Münih, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu. Bavyera temsilcisi, güçsüz rakibini adeta sahadan silerek 12-0 mağlup etti.
Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı. Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı. Almaya Kupası ilk tur kura çekiminde Bayern Münih'le eşleştiklerini öğrendikten sonra büyük sevinç yaşayan Bremer SV takımının o anları 12 farklı mağlubiyet sonrasında sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Almanya Kupası ilk tur maçında Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 yendi! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı - Son Dakika Spor