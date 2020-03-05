Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt yarı finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor

Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt yarı finale yükseldi

38 dakika önce

Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt yarı finale yükseldi, System.String[]

Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.


Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde Union Berlin'i Bay-Arena'da konuk etti.


Ev sahibi ekip 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1'inci dakikada Moussa Diaby ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.


Union Berlin'in tek golü 39. dakikada Marcus Ingvartsen'den geldi.


Böylelikle Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.


Diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen'i 45+6'ıncı dakikada penaltıdan Andre Silva ve 60. dakikada Daichi Kamada'nın golleriyle 2-0 yendi.


Eintracht Frankfurt da böylelikle Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.


Bir gün önce oynan iki karşılaşmada Bayern Münih ve Saarbrücken rakiplerini yenerek yarı finale yükselmişlerdi.


Almanya Kupası'nda yarı final maçları 21-22 Nisan'da oynanacak.

Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anadolu Efes, Maccabi Fox'a 77-75 yenildi
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 03:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]