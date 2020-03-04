Almanya Kupası'nda Bayern Münih ve Saarbrücken yarı finale çıktı - Son Dakika
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Almanya Kupası'nda Bayern Münih ve Saarbrücken yarı finale çıktı

13 dakika önce

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ve Saarbrücken rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ve Saarbrücken yarı finale çıktı, System.String[]

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ve Saarbrücken rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan Bayern Münih, Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde Veltins Arena'da Schalke 04'e konuk oldu.


Bavyera ekibi 40. dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


Bayern Münih böylelikle Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.


Günün diğer maçında Almanya 4. Ligi takımlarından Saarbrücken, sahasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.


Saarbrücken ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sonuçlanan maçta penaltı atışları sonucunda Fortuna Düsseldorf'u 7-6 yenerek yarı finale yükseldi.


Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen- Union Berlin ve Eintracht Frankfurt- Werder Bremen karşılaşmaları oynanacak.

Bayern Münih, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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