Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi

Futbolda, Almanya Kupası 3. turunda Borussia Dortmund, normal süresi 2-2 berabere tamamlanan maçta uzatma bölümlerinin sonunda Paderborn'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı'nda İkinci Lig'de mücadele veren Paderborn'u konuk etti.

Borussia Dortmund, 6. dakikada Emre Can ve 16. dakikada Jadon Sancho'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Paderborn, 79. dakikada Julian Justvan ve 90+7. dakikada penaltıdan Prince Osei Owusu ile iki gol bularak 2-2'lik eşitliği sağladı.

Normal süresi 2-2 berabere sona eren karşılaşmada uzatma bölümlerine geçildi.

Borussia Dortmund, 95. dakikada Erling Haaland'ın topu filelere göndermesiyle skoru 3-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, müsabakadan 3-2 galip ayrılarak üst tura çıktı.

Almanya Kupası 3. turunda oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenen Rot-Weiss Essen, Darmstadt 98'i penaltı atışları sonunda 7-6 mağlup eden Holstein Kiel ve Greuther Fürth'u 2-0 yenen Werder Bremen, çeyrek finale çıkan takımlar oldu.